بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت مطلوباً وزوجته في خلدة هذا ما كانا يقومان به

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات وتوقيفهم، توافرت معلومات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائيّة عن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة وسرقة درّاجات آليّة.نتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت عناصر هذه المجموعة إلى تحديد هويّته، ويدعى:- ي. ع. (مواليد عام 2004، لبناني)بتاريخ 11-5-2024 وفي محلة خلدة، نصبت له قوة من المجموعة الخاصة كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود على متن سيّارة نوع "هيونداي"، أثناء قيامه بترويج المخدّرات برفقة زوجته:س. س. (مواليد عام 2004، لبنانيّة)بتفتيشهما والسيّارة، تمّ ضبط كمية من المخدرات مُعدّة للترويج عبارة عن:/24/ مظروفًا من مادة الكوكايين/4/ مظاريف بداخلها مادة الماريجوانا/5/ مظاريف تحتوي على مادة حشيشة الكيف.وقد تبيّن من خلال التحقيقات تورط (ي. ع.) بجرائم ابتزاز، وباستماعه اعترف بما نسب إليه.أودعا المراجع المختصة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء.