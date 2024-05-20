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لبنان
من مدينة بعلبك.. شهيدٌ جديد لـ"حزب الله"
Lebanon 24
20-05-2024
|
11:01
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أعلنَ "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استشهاد أحد عناصره ويدعى ميلاد عدنان الحجيري (هادي).
ولفت الحزب إلى أن الشهيد الحجيري مواليد العام 1993 وهو من مدينة بعلبك في البقاع.
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