أعلنَ "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استشهاد أحد عناصره ويدعى ميلاد عدنان الحجيري (هادي).

ولفت الحزب إلى أن الشهيد الحجيري مواليد العام 1993 وهو من مدينة بعلبك في البقاع.