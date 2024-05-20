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لبنان

برقيّة.. هذا ما قاله جنبلاط عن إيران بعد وفاة رئيسي

Lebanon 24
20-05-2024 | 11:18
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أبرق الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي، معزيا بـ"وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما".
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وجاء في نص البرقية: "يؤسفني جداً الحادث الأليم الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعدد من أركان الدولة بتحطم طائرتهم، وإنني إذ أتقدم بالتعزية منكم ومن الشعب الإيراني ومن عائلات الضحايا، أرجو أن يمن الله على إيران وشعبها بالاستقرار والازدهار".

النائب جنبلاط

كذلك، أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى السيد علي خامنئي، معزيا بـ"وفاة رئيسي وعبد اللهيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين".

وجاء في نص البرقية: "لقد تبلغنا بحزن نبأ وفاة الرئيـس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسـين أمير عبد اللهيان وعدد مـن المسؤولين الإيرانيين في حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقلّهم. إنني إذ أعرب باسمي وباسم الحزب التقدمي الإشتراكي عن أسفنا لهذا الحادث الأليم، أتقدم بالتعزية منكم ومن عموم الشعب الإيراني".
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