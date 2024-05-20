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لبنان

مراقبو مصلحة الاقتصاد استكملوا جولاتهم في البقاع

Lebanon 24
20-05-2024 | 11:47
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تابع مراقبو مصلحة الاقتصاد في البقاع أعمال الكيل وسحب العينات بالإضافة إلى أعمال المراقبة المعتادة، ونظم محضر ضبط بحق محطة محروقات لوجود نقص بالكيل، ومحضر ضبط لوجود مواد غذائية أولية منتهية الصلاحية في احد المعامل، وبناء لإشارة المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات تم إتلاف البضاعة.
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