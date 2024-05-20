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لبنان

مصلحة الليطاني تعلن إزالة مكبات مخيمات النازحين على ضفاف النهر

Lebanon 24
20-05-2024 | 11:55
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "إزالتها وإلغاءها مكبات مخيمات النازحين على ضفاف نهر الليطاني - مخيم حوش الرافقة رقم 32، بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك ومحافظة بعلبك الهرمل وبلدية بدنايل".
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وأشارت إلى أن "الأشغال شملت إزالة بعض الحمامات التي زرعتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".
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