رنيم مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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عمِّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: رنيم جهاد عثمان (مواليد عام 2000، فلسطينيّة) التي غادرت منزل ذويها الكائن في مخيّم نهر البارد حوالي الساعة 07،00 من تاريخ 18-05-2024 إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتّصال بمخفر مخيّم نهر البارد في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 471958-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.