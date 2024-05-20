"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!

اندلع حريق كبير، مساء اليوم الإثنين، بشاحنة للنقل الخارجي في البترون، ليتبين أنها تحتوي على كمية من الأسلحة.

وعلى الفور، حضرت فرق الأجهزة الأمنية والعسكرية، وضربت طوقاً أمنياً في المحلة وباشرت التحقيقات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.