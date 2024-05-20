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لبنان

"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!

Lebanon 24
20-05-2024 | 12:07
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اندلع حريق كبير، مساء اليوم الإثنين، بشاحنة للنقل الخارجي في البترون، ليتبين أنها تحتوي على كمية من الأسلحة.
 
وعلى الفور، حضرت فرق الأجهزة الأمنية والعسكرية، وضربت طوقاً أمنياً في المحلة وباشرت التحقيقات لإتخاذ الإجراءات اللازمة. 
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