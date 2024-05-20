إنجازٌ طبي جديد في لبنان.. إستئصال ورم نادر وهؤلاء "أبطال العملية"!

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وأشار الى أن "العملية تمت بنجاح تام مع استئصال الورم بشكل كامل، وكانت زنته حوالي 1600 غ، وقد أجراها فريق طبي مؤلف من الأطباء: هيثم الصمد، علي العلي وشادي العلي وطبيب التخدير لقمان قمر الدين، والطاقم التمريضي برئاسة لؤي شمو".وأكد أن "حالة المريض مستقرة وهو يتماثل إلى الشفاء".