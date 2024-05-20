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لبنان

إنجازٌ طبي جديد في لبنان.. إستئصال ورم نادر وهؤلاء "أبطال العملية"!

Lebanon 24
20-05-2024 | 12:19
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أعلن مستشفى خلف الحبتور - حرار عكار في بيان، عن "إنجاز طبي جديد اضافته إلى سجله، حيث تم استئصال ورم نادر وضخم من اسفل العمود الفقري مع انتشار الورم نحو الأوعية والأعضاء الحيوية في اسفل البطن".
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وأشار الى أن "العملية تمت بنجاح تام مع استئصال الورم بشكل كامل، وكانت زنته حوالي 1600 غ، وقد أجراها فريق طبي مؤلف من الأطباء: هيثم الصمد، علي العلي وشادي العلي وطبيب التخدير لقمان قمر الدين، والطاقم التمريضي برئاسة لؤي شمو".

وأكد أن "حالة المريض مستقرة وهو يتماثل إلى الشفاء".
 
 


 
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