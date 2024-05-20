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لبنان
بعد وفاة رئيسي.. رسالة من نصرالله وهذا مضمونها! (صورة)
Lebanon 24
20-05-2024
|
12:29
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أبرق الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله إلى المرشد الإيراني السيد حسن روحاني، معزياً بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المُرافق لهما.
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وفي بيان برقيته، قال نصرالله:
جانب سماحة آية الله العظمي القائد الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله الوارف)..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنني أتقدم من سماحتكم باسم حزب الله ومجاهديه وعوائل شهدائه وجرحاه وعامة جمهور المقاومة في لبنان بأحر التعازي ومشاعر المواساة بمناسبة استشهاد هذا الجمع من القادة الأبرار وفي مقدمهم سماحة آية الله السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية المجاهد والخدوم والوفيّ ووزير خارجيته الأخ العزيز الدكتور حسين أمير عبد اللهيان حامل راية الدفاع عن المقاومة في كل المحافل الدولية وسماحة آية الله آل هاشم ممثل سماحتكم في آذربايجان الشرقية ومحافظها السيد رحمتي ورفاقهم الذين كانوا معهم. إننا نشارككم كل مشاعر ومعاني فقد هؤلاء القادة الكرام في هذه المرحلة الحساسة وانتم تقودون الأمة الإسلامية في صراعها المرير مع قوى الاستكبار والهيمنة والاحتلال الأميركي والصهيوني لمقدساتنا وبلادنا وشعوبنا".
وأضاف: "لنا ولجميع المظلومين والمقاومين ومجاهدي طريق الحق كل العزاء والأمل بوجودكم المبارك وقيادتكم الحكيمة والمسددة والشجاعة. أسأل الله تعالى أن يمد في عمركم الشريف وأن يعين قلبكم الطاهر على تحمل ألم هذا الفقد لهؤلاء القادة الأوفياء والمخلصين وأن يمن على عائلاتهم الكريمة والشريفة وعلى شعبنا الإيراني العزيز والكبير وعلى جميع المسؤولين المحترمين في الجمهورية الإسلامية بالصبر والسلوان وعظيم الأجر وقرب الفرح والنصر إنشاء الله وان يتغمد هؤلاء الشهداء الأخيار جميعاً بواسع رحمته ويجمعهم مع ساداتنا رسول الله وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين".
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