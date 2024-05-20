Advertisement

لبنان

تعميمٌ جديد من وزير الداخلية يخصّ النازحين.. إليكم ما وردَ فيه

Lebanon 24
20-05-2024 | 12:34
A-
A+
Doc-P-1202036-638518305636959347.jpg
Doc-P-1202036-638518305636959347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قراراً وعمّمه على مختلف المحافظات اللبنانية، منع بموجبه اللاجئين السوريين من ضمان الأراضي الزراعية.
 
للإطلاع على نص التعميم.. إليكم الصورة التالية:
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"الرياضي- بيروت" بطل لبنان في كرة السلة
lebanon 24
21/05/2024 04:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" ينعى الشهيد قاسم عفيف سقلاوي إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في منطقة المنصوري - جنوب لبنان
lebanon 24
21/05/2024 04:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرٌ لمُستخدمي "واتسآب" في لبنان.. الخبر مهم جداً!
lebanon 24
21/05/2024 04:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
lebanon 24
21/05/2024 04:02:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بسام المولوي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-05-20
16:57 | 2024-05-20
16:55 | 2024-05-20
16:49 | 2024-05-20
16:43 | 2024-05-20
16:35 | 2024-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24