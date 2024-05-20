تعميمٌ جديد من وزير الداخلية يخصّ النازحين.. إليكم ما وردَ فيه

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قراراً وعمّمه على مختلف المحافظات اللبنانية، منع بموجبه اللاجئين السوريين من ضمان الأراضي الزراعية.

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