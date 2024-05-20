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لبنان

بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب

Lebanon 24
20-05-2024 | 13:39
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أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية أن "لا هيبة للدولة في قطاع الكهرباء، الذي يعتبر عنواناً لهيبة الدولة وأدائها وتنظيمها"، وقال: "كل الأسلاك والأعمدة الكهربائية تسرق، و950 محطة تذهب الكهرباء فيها للسوريين والفلسطينيين، أي ما يوازي مليون دولار، حيث لا تتم الجباية".
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وفي حديث عبر برنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة"، قال عطية: "إن السياسيين في معظمهم يسرقون الكهرباء، والأملاك البحرية، وقطاع الكهرباء هو باب رزق للمافيا في لبنان التي تسيطر على كل شيء، إذ تبلغ قيمة الفيول للقطاع الخاص ومولدات الكهرباء وما شابه 2 مليار دولار في السنة".

وتحدث عطية عن "40% هدر وتعد على الشبكة العامة"، مُعلناً عن "دعمه لامركزية الكهرباء وتشجيعه لشراكة القطاع الخاص في توليد الكهرباء"، لافتا إلى أن "كهرباء زحلة هي تجربة ناجحة في هذا الإطار"، كما أكد "ضرورة التوافق على خطة واحدة للكهرباء، رغم أن الصعوبات دائما بالتنفيذ".

وقال: "تم إنجاز مناقصة لـ10 شركات على الطاقة الشمسية، والتي تصل الى 10 ميغاوات، وصدر القانون في هذا الإطار، ولكن يبقى إصدار المراسم التطبيقية المرتبط مباشرة بحكومة جديدة".
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