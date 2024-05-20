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لبنان

عملية لـ"حزب الله" بالمدفعيّة.. ماذا قصف مساء اليوم؟

Lebanon 24
20-05-2024 | 14:59
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عملية جديدة ضدّ موقع إسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
 
وذكر الحزب في بيانه أن العملية طالت موقع المرج بالقذائف المدفعية، وقد تمّ تنفيذها عند الساعة 9.10 مساءً.
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