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لبنان

الجيش يُوقف مطلوباً في البقاع.. وهذا ما ضُبط معه

Lebanon 24
20-05-2024 | 15:39
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
بتاريخ 20/5/2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بيت الطشم – البقاع منزل المواطن (ع.ح.ح.) وأوقفته كونه مطلوبًا لإقدامه على إطلاق النار باتجاه مواطنين، وضبطت في حوزته بندقية حربية وكمية من الذخائر وحبوب الكبتاغون.
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كذلك، دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في بلدة مقنة – البقاع لارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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