"حزب الله" يلغي إحتفال 25 أيار!

Advertisement

وبحسب المعلومات، فقد تمّت الإستعاضة عن تلك المناسبة باحتفال تكريمي للشهداء الإيرانيين يوم 24 الجاري، وهو الحدث الذي أعلن عنه الحزب، مساء اليوم، وخلاله سيتحدث نصرالله.