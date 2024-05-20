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لبنان

"حزب الله" يلغي إحتفال 25 أيار!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-05-2024 | 16:35
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علم "لبنان24" أنّ "حزب الله" ألغى احتفالاً بيوم المقاومة والتحرير كان سيُقام يوم 25 أيار، فيما كان مفترضاً أن يلقي خلاله الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كلمة من وحي المناسبة.

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وبحسب المعلومات، فقد تمّت الإستعاضة عن تلك المناسبة باحتفال تكريمي للشهداء الإيرانيين يوم 24 الجاري، وهو الحدث الذي أعلن عنه الحزب، مساء اليوم، وخلاله سيتحدث نصرالله.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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