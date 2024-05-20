بالفيديو.. مشهد يوثق لحظة قصف إسرائيل مبنى في العديسة

زعمَ الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أنه هاجم مجموعة تابعة لـ"حزب الله" أثناء دخولها إلى مبنى عسكريّ في منطقة العديسة - جنوب لبنان.

وذكر المُتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي أنهُ بعد وقتٍ قصيرٍ من الرصد، هاجمت طائرات من سلاح الجو المبنى الذي كان يتواجد فيه المقاتلون.

كذلك، أعلن أدرعي شن غارات على منطقة عيتا الشعب - جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه رصدت خلال الساعات الماضية عمليات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية.

وبحسب أدرعي، فقد أسفرت إحدى حوادث إطلاق الصواريخ عن إصابة جُندي إسرائيلي بجروح طفيفة، وذلك في منطقة برانيت المُحاذية للحدود مع لبنان.