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لبنان

"الرياضي- بيروت" بطل لبنان في كرة السلة

Lebanon 24
20-05-2024 | 16:58
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توّج نادي الرياضي- بيروت ببطولة لبنان بكرة السلة بعد فوزه على نادي الحكمة، مساء اليوم.



وحقق "الرياضي- بيروت" فوزاً على "الحكمة" بنتيجة (113-97).
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