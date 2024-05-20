"الرياضي- بيروت" بطل لبنان في كرة السلة

توّج نادي الرياضي- بيروت ببطولة لبنان بكرة السلة بعد فوزه على نادي الحكمة، مساء اليوم.







وحقق "الرياضي- بيروت" فوزاً على "الحكمة" بنتيجة (113-97).

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