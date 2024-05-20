أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف تحرّك لجنود العدو داخل موقع المالكية الإسرائيلي المُحاذي للحدود مع لبنان.

وذكر الحزب أن العملية تمّت عند الساعة الـ10.30 مساء، وقد استخدمت خلالها الأسلحة الصاروخيّة.