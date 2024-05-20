فجر اليوم.. حزب الله يستهدف موقع الراهب

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، أنه وبعد مراقبة ‏تحركات الجيش الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في موقع الراهب وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك ‏في محيط الموقع وعند الساعة 2:30 من فجر اليوم استهدفها عناصر الحزب بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية. ‏

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