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لبنان

شهيد جديد لحزب الله.. على طريق القدس

Lebanon 24
20-05-2024 | 23:31
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله استشهاد المجاهد قاسم عفيف سقلاوي "ملاك" مواليد عام ١٩٨٧ من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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