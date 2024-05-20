شهيد جديد لحزب الله.. على طريق القدس

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله استشهاد المجاهد قاسم عفيف سقلاوي "ملاك" مواليد عام ١٩٨٧ من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

Advertisement