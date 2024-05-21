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لبنان

مستجدات الجبهة الجنوبية: قذيفة مدفعية استهدفت أطراف بلدة عيترون

Lebanon 24
21-05-2024 | 03:28
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استهدف العدو الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقذيفة المدفعية أطراف بلدة عيترون بالقرب من مكان سقوط الغارة أول أمس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
كما حلّق الطيران الحربي المعادي على علو متوسط فوق منطقة جزين.
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وأغار الطيران الحربي المعادي قرابة منتصف الليل، على أطراف بلدتي بيت ليف ورامية، ما أدى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والاحراج، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

الى ذلك، أطلق العدو القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكانت قرى القطاعين الغربي والاوسط عاشت يوما صعبا، حيث نفذ العدو اكثر من غارة في الناقورة وفي المنصوري ادت الى ارتقاء عدد من الشهداء.

وحتى صباح اليوم، استمر العدو في اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية في قضاء صور والساحل البحري وصولا الى مجرى نهر الليطاني.
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