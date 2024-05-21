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لبنان

الحريري: شباب الرياضي أبطالنا

Lebanon 24
21-05-2024 | 01:10
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كتب الرئيس سعد الحريري على منصة "إكس": "شباب الرياضي أبطالنا يرفعون الكاس مجددا. مبروك لبيروت ولبنان. بأمل أن تبقى الروح الرياضية سيدة ملاعبنا وشوارعنا".
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الحريري:

الرياضي

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