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لبنان
الحريري: شباب الرياضي أبطالنا
Lebanon 24
21-05-2024
|
01:10
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كتب الرئيس سعد الحريري على منصة "إكس": "شباب الرياضي أبطالنا يرفعون الكاس مجددا. مبروك لبيروت ولبنان. بأمل أن تبقى الروح الرياضية سيدة ملاعبنا وشوارعنا".
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الحريري:
الرياضي
أبطالنا
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