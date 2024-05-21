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لبنان

فكرة...لمصلحة فرنجية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-05-2024 | 01:45
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تفيد مصادر مطلعة ان ما يطرح عن ضرورة عقد جلسات متتالية لمجلس النواب في هذه اللحظة وبالرغم من كونه مطلبا من مطالب المعارضة، الا انه لن يصب في صالحها ابدا.
وبحسب المصادر فإن تشتت قوى المعارضة وسقوط التقاطع على الوزير السابق جهاد ازعور يعني ان معارضي رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية سيدخلون جلسة الانتخاب وفي جيبتهم اكثر من مرشح رئاسي.
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وترى المصادر ان كثرة المرشحين سيؤدي الى حصولهم على اصوات محدودة في مقابل تأييد فرنجية من كتلة ثابتة ووازنة من الاصوات النيابية وهذا سيصب في مصلحته اذ سيظهر "المرشح الاقوى"..

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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