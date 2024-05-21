25
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"رسالتان" وراء اطلاق النار على بيت الكتائب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-05-2024
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت مصدر أمني الى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النار على بيت الكتائب المركزي في الصيفي والفرار الى جهة مجهولة، فمنذ فترة تمكنت القوى الأمنية من القاء القبض على من أطلق النار بعد رصد الكاميرات وتعقب مساره ومكانه.
Advertisement
المصدر أكد أن القوى الأمنية هذه المرة أيضاً تسعى الى كشف الفاعل الذي ربما قام بفعله من منطلق شخصي او بدافع من أحد، وفي الحالتين فهذه رسالة سياسية يسهل تمريرها عند بيت الكتائب لسببين :
الأول : أن الحزب لديه خياراته السياسية والسيادية التي تعتبر تاريخية ولا تتغير ، فعبر بيت الكتائب تصل الرسالة الى كل المعارضة.
الثاني: موقع بيت الكتائب على الأتوستراد العام في منطقة مكشوفة ويسهل الفرار من أمامه بإتجاه عدة مناطق بعد إطلاق النار أثناء مرور السيارة .
المصدر ختم أن الأجهزة الأمنية ستكمل عملها حتى كشف هوية مطلق النار وتوقيفه.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إرتفاع سعر ربطة الخبز
Lebanon 24
إرتفاع سعر ربطة الخبز
04:15 | 2024-05-20
20/05/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
Lebanon 24
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
13:39 | 2024-05-20
20/05/2024 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
12:07 | 2024-05-20
20/05/2024 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
07:15 | 2024-05-20
20/05/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الإنفصال... مُقدّمة برامج تُعلن الطلاق من زوجها (صورة)
Lebanon 24
بعد سنوات من الإنفصال... مُقدّمة برامج تُعلن الطلاق من زوجها (صورة)
06:25 | 2024-05-20
20/05/2024 06:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:30 | 2024-05-21
شقير هنأ الرياضي بفوزه
03:28 | 2024-05-21
مستجدات الجبهة الجنوبية: قذيفة مدفعية استهدفت أطراف بلدة عيترون
03:25 | 2024-05-21
في طرابلس.. حاول الهروب من كلب شارد وهذا ما حلّ به
03:17 | 2024-05-21
أبقار شاردة في طرابلس.. وعناصر شرطة البلدية يتحركون
03:13 | 2024-05-21
كرم: السوري في المخيمات أصبح ذخيرة للعصابات
03:01 | 2024-05-21
مراد استقبل ماروني وشجب اطلاق الرصاص على بيت الكتائب: رسالة سياسية مشفُرة
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
21/05/2024 10:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
21/05/2024 10:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
21/05/2024 10:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24