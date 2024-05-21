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لبنان

أيار يودّعنا بكتلة حارة... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن حال الطقس

Lebanon 24
21-05-2024 | 01:58
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نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الاب ايلي خنيصر، تقريره بشأن الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي الأربعاء والخميس 22 و23 أيار 2024، وقد جاء فيه:
ما زال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يتأثّر بطقس معتدل ودافئ حتى بداية الاسبوع المقبل، بحيث سيتأثر لبنان بكتل حارة ستضرب مناطق بقاعية وجنوبية وشمالية، ما يؤدي الى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة وقد تتخطى 34 درجة،
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طقس يوم الثلاثاء دافئ ومشمس مع غبار في الجوّ بنسبة 60%
طقس يوم الأربعاء حار بقاعاً مع 31 درجة الى 32 درجة امّا ساحلاً فتتراوح بين 28 و30 درجة
طقس يوم الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، واشتداد بسرعة الرياح لتلامس 55 كم شمالاً.

الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء: 28 نهاراً و20 ليلاً
في البقاع: 29 نهاراً و17 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و16 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 22 نهاراً و09 ليلاً
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 05 كم في الساعة، 
الضغط الجوّي: 1012hpa
الرطوبة: 75%
حالة البحر: منخفض الموج 
حرارة المياه 25 درجة.
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