تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 15 ألف ليرة، والمازوت 6 ألاف ليرة والغاز 32 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.689.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.727.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.445.000 ليرة لبنانيةالغاز: 831.000 ليرة لبنانية