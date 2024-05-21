Advertisement

لبنان

قتيل صدمًا على اوتوستراد البترون!

Lebanon 24
21-05-2024 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1202214-638518804871307218.jpg
Doc-P-1202214-638518804871307218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل منذ قليل حادث صدم في البترون بالقرب من جسر المستشفى باتجاه بيروت، حيث كان شخص مجهول الهوية يعبر الأوتوستراد لتصدمه سيارة من نوع تويوتا.
وعلى الفور حضر عناصر الصليب الأحمر اللبناني ويعمل على نقله جثة الى مستشفى البترون.
Advertisement

فيما تسبب الحادث بزحمة سير خفيفة تعمل الأجهزة الأمنية وعناصر البلدية على تسهيل حركة المرور.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-05-21
06:17 | 2024-05-21
06:14 | 2024-05-21
06:00 | 2024-05-21
05:37 | 2024-05-21
05:36 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24