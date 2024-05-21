قتيل صدمًا على اوتوستراد البترون!

سجل منذ قليل حادث صدم في البترون بالقرب من جسر المستشفى باتجاه بيروت، حيث كان شخص مجهول الهوية يعبر الأوتوستراد لتصدمه سيارة من نوع تويوتا.



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فيما تسبب الحادث بزحمة سير خفيفة تعمل الأجهزة الأمنية وعناصر البلدية على تسهيل حركة المرور. وعلى الفور حضر عناصر الصليب الأحمر اللبناني ويعمل على نقله جثة الى مستشفى البترون.فيما تسبب الحادث بزحمة سير خفيفة تعمل الأجهزة الأمنية وعناصر البلدية على تسهيل حركة المرور.