الحاج حسن: كل العزاء للشعب الإيراني

كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن على منصة "إكس": "عناوين الشهادة في سبيل الوطن لا يعرفها الا هؤلاء الذين يعملون من أجل شعبهم والإنسانية جمعاء، في حياة لن يبقى منها إلا الأثر الطيب. كل العزاء للشعب الايراني برحيل الرئيس السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ومن معهم من الشهداء".

Advertisement