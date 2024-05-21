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لبنان

الحاج حسن: كل العزاء للشعب الإيراني

Lebanon 24
21-05-2024 | 02:40
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كتب وزير الزراعة عباس الحاج حسن على منصة "إكس": "عناوين الشهادة في سبيل الوطن لا يعرفها الا هؤلاء الذين يعملون من أجل شعبهم والإنسانية جمعاء، في حياة لن يبقى منها إلا الأثر الطيب. كل العزاء للشعب الايراني برحيل الرئيس السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ومن معهم من الشهداء".
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