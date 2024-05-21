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لبنان

بالفيديو... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد الوحدة الصاروخية لـ"الحزب"

Lebanon 24
21-05-2024 | 02:52
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه نفذ غارة جوية يوم أمس في منطقة صور، جنوب لبنان، أدت إلى مقتل قائد الوحدة الصاروخية في منطقة الشاطئ في "حزب الله".
 
 
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وقال إن "قاسم سقلاوي كان مسؤولا عن التخطيط والتنفيذ لعمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية حيث عمل على تنفيذ وتخطيط عمليات إطلاق قذائف صاروخية وأخرى مضادة للدروع نحو إسرائيل من منطقة الشاطئ في لبنان".
وأضاف: "كما أغارت طائرات حربية على منصة صاروخية لحزب الله في منطقة رامية".


وكان "حزب الله" نعى سقلاوي في بيان جاء فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد قاسم عفيف سقلاوي "ملاك" مواليد عام 1987 من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس". (RT)

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