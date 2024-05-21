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لبنان

كرم: السوري في المخيمات أصبح ذخيرة للعصابات

Lebanon 24
21-05-2024 | 03:13
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اعتبر النّائب فادي كرم في حديث اذاعي، ان " السوري في المخيمات أصبح ذخيرة للعصابات بكل أنواعها"، مؤكداً "الاستمرار بإزالة كل التجمعات غير القانونية في الكورة وترحيل السوريين غير الشرعيين وفقاً للقانون وليس بمنطق عنصري او طائفي"، وقال كرم:" انطلقنا من مخيم الواحة لأنه الأخطر في المنطقة والعمل جارٍ على إزالة مخيمات أخرى سيعلن عنها قريباً".
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وتعليقاً على ما يقال عن انتقال النازحين الذين يُرغمون على المغادرة الى مناطق لبنانية أخرى، رأى كرم  "أنها حجج ليست بمكانها"، مشيراً الى ان "قاطني مخيم الواحة قد غادر معظمهم بالقافلات مباشرة الى الداخل السوري"، داعياً الى "ضغط مماثل في كل المناطق اللبنانية لإعادة السوريين الى بلادهم".
وأكد أن "حزب القوات اللبنانية سيحضر الى بروكسيل عبر وفد نيابي – شعبي بالتزامن مع المؤتمر الذي سيُعقد نهاية الشهر الجاري".

 
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