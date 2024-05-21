25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المرحلة المُقبلة ستدخل لعبة "عضّ الاصابع" .. من سيصرخ أوّلاً؟!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
21-05-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال الجبهات في المنطقة مشتعلة بالرغم من الحدث الكبير الذي أزاح الأضواء باتجاه طهران إثر وفاة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الإيراني والفريق المرافق له بعد حادثة تحطّم المروحية، لكنّ الجبهات العسكرية المفتوحة باتت هي التي تقرّر المسار السياسي في المرحلة المقبلة.
Advertisement
وبعد فشل المفاوضات الاخيرة في القاهرة وعدم توصّل كلّ من "حماس" والمقاومة الفلسطينية من جهة واسرائيل من جهة أخرى الى أي تسوية، يبدو أن المسار الديبلوماسي ومسار المفاوضات للوصول الى وقف إطلاق النار لم يعُد هو الأولوية، بل بات العمل العسكري والميداني هو الذي يقرّر بشكل نهائي مستقبل المنطقة ومستقبل الدول المشاركة في الحرب.
وبحسب مصادر مطّلعة فإنّ رفع المقاومة الفلسطينية مستوى عملياتها وتكثيفها، وكذلك قيام "حزب الله" بتصعيد المستوى النوعي للعمليات واستخدامه طائرات مسيّرة ومسلّحة، أصبح قادراً على فرض معادلات جديدة في المنطقة في ظلّ شبه العجز الاسرائيلي عن تحقيق اهدافه الاستراتيجية في قطاع غزّة وفقدانه المناورة في جنوب لبنان.
وانطلاقاً من هُنا، يبدو أن المعنيين قد حسموا فكرة أن تشهد المرحلة المُقبلة أي مبادرات جدية تؤدّي الى وقف إطلاق النار، وإن كان الحراك الغربي-العربي لم يتوقّف لعدم ترك الساحة للجنون العسكري، لكن يبدو أن جميع الأطراف تترك أيضاً مسافة للعمل العسكري في إطار عملية "عضّ الاصابع" الحاصلة.
وعليه فإنّ من يصرخ أوّلاً سيكون الطرف المتنازل خلال المفاوضات وإن كانت معادلة "الرابح والخاسر بالمطلق" باتت أمراً مستحيلاً في المعركة الحالية، لكن نتائج الميدان أدّت مؤخرا الى فرض توازنات لا يمكن تجاوزها، وبالتالي فإن الجميع سينال نسباً معينة من الربح والخسارة بعد انتهاء المعركة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
Lebanon 24
بالأرقام.. مفاجأة عن "الكهرباء" في لبنان يكشفها نائب
13:39 | 2024-05-20
20/05/2024 01:39:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
Lebanon 24
"شاحنة أسلحة" تحترق في البترون.. شاهدوا الصور!
12:07 | 2024-05-20
20/05/2024 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الإنفصال... مُقدّمة برامج تُعلن الطلاق من زوجها (صورة)
Lebanon 24
بعد سنوات من الإنفصال... مُقدّمة برامج تُعلن الطلاق من زوجها (صورة)
06:25 | 2024-05-20
20/05/2024 06:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
Lebanon 24
3 سيناريوهات.. كيف رحل إبراهيم رئيسي؟
07:15 | 2024-05-20
20/05/2024 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
Lebanon 24
كلامٌ عن "قصف بيروت".. هل ستدخل إسرائيل لبنان؟
14:00 | 2024-05-20
20/05/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
06:17 | 2024-05-21
باسيل استقبل سفراء المجر والهند وايطاليا
06:14 | 2024-05-21
القرار الظني صدر... هذه آخر مستجدات ملف الفساد في "التربية"
06:00 | 2024-05-21
هل تتعايش اطراف المعارضة مع التوازنات المقبلة؟
05:37 | 2024-05-21
مأساة داخل إحدى الشركات.. هكذا خسر الشاب لؤي حياته
05:36 | 2024-05-21
ميقاتي اجتمع مع مولوي وعرض معه لآخر المستجدات الامنية
05:31 | 2024-05-21
بيان للجيش عن الشاحنة المحمّلة بالأسلحة في البترون.. ماذا كشف فيه؟
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
21/05/2024 13:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
21/05/2024 13:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
21/05/2024 13:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24