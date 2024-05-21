أبقار شاردة في طرابلس.. وعناصر شرطة البلدية يتحركون

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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه اثناء قيام عناصر من شرطة بلدية طرابلس بتنفيذ مهامها في زيتون ابي سمراء بحجز الابقار الشاردة، قام عدد من اصحاب هذه الابقار بإعتراض طريق عناصر الشرطة ومنعهم من مصادرة الابقار فعمد العناصر إلى وقف استكمال عملهم تجنباً لوقوع اي اشكال .وبحسب المعلومات، تعهد اصحاب الابقار بسحبها من الطرقات وعدم تركها تحت طائلة مصادرتها من قبل شرطة بلدية طرابلس.