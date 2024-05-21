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لبنان
في طرابلس.. حاول الهروب من كلب شارد وهذا ما حلّ به
Lebanon 24
21-05-2024
|
03:25
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تعرّض الشاب حمزة الاسود لهجوم من احد الكلاب الشاردة في مدينة طرابلس وذلك اثناء توجهه صباح اليوم الثلاثاء الى عمله وحاول الهروب فقفز من فوق حائط ما ادى الى سقوطه واصابته بكسر في رجله اليمنى وتم نقله الى احد المستشفيات للعلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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