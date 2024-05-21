شقير هنأ الرياضي بفوزه

هنأ رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير، نادي الرياضي الذي فاز امس ببطولة لبنان لكرة السلة لمرة جديدة.

وقال: "نقف باعتزاز وتقدير أمام الإنجاز الجديد والكبير الذي حققه نادي الرياضي بتتويجه مجددا بطلا لكرة السلة اللبنانية، ونجدد دعمنا لهذا الفريق البيروتي - اللبناني العريق، ونتمنى له مزيدا من النجاح والتألق وحصد الألقاب العربية والعالمية".

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أضاف: "كما نحيي نادي الحكمة على الروح الرياضية التي تحلى بها والإرادة التي رافقته حتى الثواني الأخيرة من هذه البطولة".

وختم: "مجددا مبروك للرياضي. مبروك لكرة السلة اللبنانية. مبروك للبنان وجميع اللبنانيين".