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لبنان

شقير هنأ الرياضي بفوزه

Lebanon 24
21-05-2024 | 03:30
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هنأ رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير، نادي الرياضي الذي فاز امس ببطولة لبنان لكرة السلة لمرة جديدة.
وقال: "نقف باعتزاز وتقدير أمام الإنجاز الجديد والكبير الذي حققه نادي الرياضي بتتويجه مجددا بطلا لكرة السلة اللبنانية، ونجدد دعمنا لهذا الفريق البيروتي - اللبناني العريق، ونتمنى له مزيدا من النجاح والتألق وحصد الألقاب العربية والعالمية".
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أضاف: "كما نحيي نادي الحكمة على الروح الرياضية التي تحلى بها والإرادة التي رافقته حتى الثواني الأخيرة من هذه البطولة".
وختم: "مجددا مبروك للرياضي. مبروك لكرة السلة اللبنانية. مبروك للبنان وجميع اللبنانيين". 
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