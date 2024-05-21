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لبنان

حاصباني: ضبط الحدود ضرورة لضبط السلاح

Lebanon 24
21-05-2024 | 03:40
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كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني على منصة "إكس": "شاحنات السلاح: ضبط الحدود ضرورة لضبط السلاح على انواعه ووجهاته. لذلك، دعم الجيش اللبناني سياسيا وماديا ومعنويا للقيام بهذه المهمة أولوية".
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حاصباني:

الحدود

ضرورة

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