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لبنان

"أمن الدولة" يكشف: هذه البلدة اللبنانية باتت خالية من النازحين السوريين

Lebanon 24
21-05-2024 | 03:53
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افادت مديرية امن الدولة في بيان، بان دوريّات منها  نفّذت جولة على السوريّين الذين تمّ توجيه إنذارات لهم بالإخلاء في بلدة كوبّا في الشمال، وكان تجاوبهم ١٠٠ % دون أيّ حادث يُذكر، وقد خلت البلدة من أيّ وجود للنازحين السوريين فيها، ولا تزال الحملة مستمرّة تنفيذاً لقرارَي وزارة الداخلية ومحافظ الشمال، القاضيين بتنفيذ إنذارات وإخلاء مختلف البلدات الشمالية".
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