"أمن الدولة" يكشف: هذه البلدة اللبنانية باتت خالية من النازحين السوريين

افادت مديرية امن الدولة في بيان، بان دوريّات منها نفّذت جولة على السوريّين الذين تمّ توجيه إنذارات لهم بالإخلاء في بلدة كوبّا في الشمال، وكان تجاوبهم ١٠٠ % دون أيّ حادث يُذكر، وقد خلت البلدة من أيّ وجود للنازحين السوريين فيها، ولا تزال الحملة مستمرّة تنفيذاً لقرارَي وزارة الداخلية ومحافظ الشمال، القاضيين بتنفيذ إنذارات وإخلاء مختلف البلدات الشمالية".

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