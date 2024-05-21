وزير البيئة: لحماية النحل والتنوع البيولوجي المهدد عالمياً

ذكّر وزير البيئة ناصر ياسبن بأهمية النحل، وأوضح في اليوم العالمي للنحل "ان ثروة لبنان البيئية والطبيعية خاصة بما يعود للنحل البري هي من الاغنى في العالم، حيث يوجد في لبنان اكثر من 800 صنف مختلف من النحل البري تم اكتشاف احدها حديثاً لأول مرة في العالم"، مشدداً على "أهمية حماية النحل، وايضاً حماية غنى طبيعتنا بأنواع النحل البري وأنواع الزهور والاشجار البرية التي تلقحها هذه الأنواع من النحل".

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وقال "ان حماية التنوع البيئي والبيولوجي اساسي لاستمرار الحياة على الارض وهو مهدد عالمياً بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وهنا تكمن اهمية حماية النحل البري في المناطق المحمية والمحميات الطبيعية في لبنان التي تعمل على تعزيزها وزارة البيئة بهدف المحافظة على غنى لبنان البيئي والطبيعي".