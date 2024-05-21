بوشكيان بحث مع الحديد في العلاقات الصناعية بين لبنان والأردن

التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد، وبحثا في العلاقات الصناعية والتبادلية بين لبنان والأردن، وفي تشجيع الأعمال الاستثمارية والمشاريع الصناعية المشتركة والتبادليّة بين البلدين، في مبادرات تكامليّة وتحفيزيّة لرجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين اللبنانيين والأردنيين.

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