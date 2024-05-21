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لبنان

مدير المعهد الفني الأنطوني يعلن مؤتمر "الفن والتكنولوجيا": فرصة للفنانين والمبدعين

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:33
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اعلن المعهد الفني الانطوني في الدكوانة ومؤسسة Moses Art عن مؤتمر "الفنّ والتكنولوجيا" بالتعاون مع مؤسسات ومختصّين في مجالات متعددة في مؤتمر صحافي عقد في  المعهد في الدكوانة بحضور الهيئة الادارية والتعليمية وممثلين عن الجمعيات المشاركة.
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واشار  مدير المعهد الاب شربل بوعبود ان "المؤتمر سيمتد لاسبوع كامل من المحاضرات وورش العمل ستجمع الفنّ بالذكاء الاصطناعي وبالتّكنولوجيا في ظلّ الثقافة اللبنانية، مع التّركيز على الصّحة النّفسيّة وعلى ريادة الأعمال في مجال الفنّ".
واعلن ان أعمال المؤتمر "ستفتتح الاثنين في 10 حزيران المقبل في دير مار روكز الدكوانة برعاية الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية"، لافتا الى ان "التسجيل مجاني لكل الأعمار".
وتمنى الاب بوعبود ان "يشكل هذا المؤتمر فرصة لاكتشاف المواهب والتحديات التي تواجه الفن في  عالم اليوم".

 

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