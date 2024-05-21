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لبنان

زينون دعا وزير الطاقة الى زيادة الجعالة المحددة على قارورة الغاز للموزعين

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:44
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دعا رئيس نقابة العاملين في قطاع الغاز ومستلزماته، فريد زينون، في بيان، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إلى "زيادة الجعالة المحددة على قارورة الغاز للموزعين ب٤٠ سنتا. وأوضح أن "الجعالة الحالية لم تعد تستوفي تغطية جميع عناصر الاكلاف والمصاريف في ظل الغلاء وفي ظل دولرة كافة الخدمات والسلع". وأشار إلى أن "أسعار البنزين والمازوت وقطع الغيار والتأمين ورسوم الجمرك ورواتب العاملين في قطاع التوزيع قد شهدت زيادة ملحوظة مما زاد من الأعباء المالية، وبالتالي فإن الجعالة الحالية أصبحت غير ملائمة إذ كان قد تم اعتمادها بناءً على أسعار السوق السابقة". 
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وطالب زينون وزارتي الأشغال والطاقة بإعادة دراسة الجعالة الحالية وتصحيحها وفقًا للزيادات الجديدة الطارئة، مشيراً إلى أننا اصبحنا نعاني من خسائر في قطاع توزيع الغاز نتيجة لارتفاع التكاليف.

كما دعا إلى إعادة زيادة جعالة بائعي قوارير الغاز في المحلات التجارية ايضا بقيمة ٤٠ سنت بحيث لم تعد تستوفي مصاريف بيع هذه القوارير . وتخوف زينون من مغبة نشوء سوق سوداء في حال عدم تصحيح نسب الأرباح على قوارير الغاز.
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