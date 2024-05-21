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لبنان

بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.. مذكرة بالإقفال في 25 أيار

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:42
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 اصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة رقم 2024/14 تقضي بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات التي تعمل أيام السبت، وذلك بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير".
 
وجاء في المذكرة ما يلي:

"يُعلَنَ يوم السبت في الخامس والعشرين من شهر أيار 2024 يوم عطلة وطنية، بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير" وتُقفل جميع المؤسسات العامة والبلديات وجميع المدارس والجامعات التي تخضع لدوام خاص وتعمل أيام السبت.

تخصص الحصة الأولى من يوم الاثنين الواقع فيه 27/5/2024 في جميع المدارس والمعاهد والجامعات لشرح أهمية هذه المناسبة الوطنية".
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