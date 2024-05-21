طقس ربيعي رطب يسيطر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، وترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط حيث تصبح فوق معدلاتها على الساحل بحدود الـ3 درجات، تنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي رطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد ظهر يوم الخميس بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا وسط تركيا، فتعود الى معدلاتها يوم الجمعة مع بعض التقلبات المحلية حتى مساء يوم السبت.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و27 في طرابلس، بين 17 و26، وفي زحلة بين 13 و27 درجة.





-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، وترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط حيث تصبح فوق معدلاتها على الساحل بحدود ال 3 درجات، تنشط الرياح أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، يتوقع تساقط الرذاذ الخفيف والمتفرق بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية اعتبارا من بعد الظهر، كما تنشط الرياح أحيانا.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الشمالية، كما تنشط الرياح حيث تلامس سرعتها الـ55 كلم/س.



-الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على الجبال المتوسطة بسبب الضباب وطبقات الغبار في الأجواء.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,34.

-ساعة غروب الشمس: 19,35.