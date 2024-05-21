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لبنان

سقط داخل خزان زيت.. عامل مفقود في إحدى الشركات في سلعاتا

Lebanon 24
21-05-2024 | 04:50
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تعرّض العامل "ل.ع" من سكان منطقة جبل محسن في طرابلس لحادثة سقوط داخل خزان زيت الصويا اثناء عمله داخل احدى شركات الزيوت في منطقة سلعاتا قضاء البترون، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وهرعت على الفور فرق الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني الى المكان والعمل جار للبحث عنه حيث انه لا يزال مفقودا حتى اللحظة.  
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