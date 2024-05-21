أصبحت معزولة.. انقطاع الهاتف عن بلدة شبعا بشكل كلي!

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ناشدت بلدية شبعا القيمين على شركتي الهاتف الخليوي الفا و mtc تزويد مركزي الشركتين التي تحوي المولدات الكهربائية، بمادة المازوت.واشارت الى انه "منذ اكثر من اسبوع توقفت هذه المولدات بسبب نفاذ مادة المازوت ما ادى الى توقف المولدات عن العمل وانقطاع الهاتف عن البلدة بشكل كلي وعزل البلدة هاتفيا عن باقي المناطق اللبنانية".وطلبت من الشركتين "العمل سريعا لتزويد المولدات الكهرباء العائدة لها بمادة الديزل بالطرق التي يجدونها مناسبة لهم، لما في ذلك مصلحة لسمعة الشركتين وخدمة المواطنين الصامدين في بلدتهم والنازحين منها، والذين حرموا منذ اكتر من اسبوع من نعمة الهاتف بالتزامن مع القصف الاسرائيلي على البلدة وبشكل شبه متواصل".