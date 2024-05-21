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لبنان

بيان للجيش عن الشاحنة المحمّلة بالأسلحة في البترون.. ماذا كشف فيه؟

Lebanon 24
21-05-2024 | 05:31
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20 / 5 / 2024، اشتعلت شاحنة محمّلة بالزيوت في بلدة بسبينا – البترون وتبيّن أنها كانت تحمل 304 مسدسات مهربة ومخفية فوق المحرك مع كمية من المماشط، وأوقفت مديرية المخابرات عددًا من الأشخاص المشتبه في تورطهم بعملية التهريب. وقد عمل الجيش على تفتيش الشاحنات الأخرى التي وصلت مع هذه الشاحنة على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس، وتبين أنها تحمل مواد وبضائع مختلفة، ولم يُعثَر على أي أسلحة أو ممنوعات داخلها.
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