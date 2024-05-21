Advertisement

لبنان

ميقاتي عرض مع مولوي لآخر المستجدات الامنية.. واجتماعات في السرايا

Lebanon 24
21-05-2024 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1202306-638518919871418502.jpg
Doc-P-1202306-638518919871418502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات  بسام مولوي ظهر اليوم في السرايا  وعرض معه اخر المستجدات الامنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية.
 
ثم اجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا واطلع منه على عمل المديرية، اضافة الى الاوضاع الامنية.
Advertisement
 


كرامي
 
وإستقبل رئيس الحكومة رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي على راس وفد من "التيار" ،في حضور النائب السابق مروان ابو فاضل.

بعد اللقاء قال كرامي:" طرحنا على دولة الرئيس ميقاتي تعديل المادة 51 من قانون الضمان  كما أطلعناه على مشروع القانون الذي نقوم بتحضيره وهو تحت عنوان"التسوية العادلة 
لتعويضات نهاية الخدمة"، وأبدى دولة الرئيس ميقاتي تأييده للمشروع ، بعد ان أبلغنا الرئيس نبيه بري دعمه للمشروع كذلك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وهو مشروع يؤمن العدالة لكافة الموظفين في القطاعين العام والخاص لانصافهم في موضوع نهاية الخدمة بعد الضرر الذي لحق بهم نتيجة الازمة المالية والاقتصادية."
 
 
 

الحشيمي
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب بلال الحشيمي الذي قال بعد اللقاء:"اطلعت دولة الرئيس على نتائج الزيارة التي قمنا بها الى الولايات المتحدة مع الوفد النيابي. من ناحية ثانية اثرت مع الرئيس ميقاتي الموضوع المتعلق بالعمالة السورية نظرا لتأثير هذا الموضوع على القطاع الزراعي، واهمية ان يتم حل هذا الملف بشكل مدروس وغير عشوائي، ونحن مع تنظيم الوجود السوري، مع التقييد بالقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".
 


سفير كوريا
وإستقبل رئيس الحكومة سفير كوريا الجنوبية ايل بارك وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:38 | 2024-05-21
08:25 | 2024-05-21
08:05 | 2024-05-21
08:03 | 2024-05-21
07:59 | 2024-05-21
07:57 | 2024-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24