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لبنان

مأساة داخل إحدى الشركات.. هكذا خسر الشاب لؤي حياته

Lebanon 24
21-05-2024 | 05:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب لؤي حيدر عارف، ابن منطقة جبل محسن، إثر سقوطه داخل خزان صويا، وذلك أثناء عمله داخل احدى شركات الزيتون في مطقة سلعاتا قضاء البترون. 
 
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البترون

جبل محسن

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