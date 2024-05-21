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لبنان
القرار الظني صدر... هذه آخر مستجدات ملف الفساد في "التربية"
Lebanon 24
21-05-2024
|
06:14
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أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قراره الظني بملف الفساد في وزارة التربية، والمتعلق بقبض رُشى مقابل إنجاز وتسريع معادلات الشهادات لطلاب عراقيين.
وقضى القرار الذي صدر اليوم بمنع المحاكمة عن رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي بالتكليف في وزارة التربية أمل شعبان من الجرائم كافة التي نُسبت إليها، كما قضى القرار الظنّ بالمدعى عليهما الموظفَين ردوي وأنطوني باسيم بجرم الرشوة سنداً للمادة 351 من قانون العقوبات، والسمسار حسين جبق بجرم الرشوة أيضاً سنداً للمادتين 351 و 353/ عقوبات.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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