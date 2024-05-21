باسيل استقبل سفراء المجر والهند وايطاليا

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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، سفير المجر لدى لبنان Ferenc Csillag .كما استقبل سفير الهند لدى لبنان نور رحمن شيخ، وكان بحث في شؤون الساعة وسبل تفعيل العلاقات بين لبنان وكل من المجر والهند.واستقبل باسيل، في زيارة تعارفية، سفير إيطاليا في لبنان Fabrizio Marcelli. وكان عرض للعلاقات المميزة بين البلدين.