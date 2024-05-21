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لبنان

باسيل استقبل سفراء المجر والهند وايطاليا

Lebanon 24
21-05-2024 | 06:17
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 استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، سفير المجر لدى لبنان Ferenc Csillag .
 
كما استقبل سفير الهند لدى لبنان نور رحمن شيخ، وكان بحث  في شؤون الساعة وسبل تفعيل العلاقات بين لبنان وكل من المجر والهند.
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واستقبل باسيل، في زيارة تعارفية، سفير إيطاليا في لبنان Fabrizio Marcelli. وكان عرض للعلاقات المميزة بين البلدين.
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