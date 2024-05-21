المكاري أبرق الى وزير الثقافة الإيراني معزياً

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أبرق وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري الى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد مهدي اسماعيلي، بالآتي:"نتقدم من معاليكم بخالص العزاء والمواساة، ونسأل الله أن يتغمّد بواسع رحمته فقيدكم سيادة الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي ومعالي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما.إننا إذ نشارككم مشاعر الأسى بمصابكم الأليم، نعوّل على حكمة القيادة الإيرانية في اجتياز المحنة ومتابعة مسيرة الدولة والمؤسسات ورعاية البلاد لما فيه استقرار إيران والمنطقة.تقبّلوا منّا أسمى الاحترام".