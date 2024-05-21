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لبنان

المكاري أبرق الى وزير الثقافة الإيراني معزياً

Lebanon 24
21-05-2024 | 06:25
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 أبرق وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري الى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد مهدي اسماعيلي، بالآتي:

"نتقدم من معاليكم بخالص العزاء والمواساة، ونسأل الله أن يتغمّد بواسع رحمته فقيدكم سيادة الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي ومعالي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما.
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إننا إذ نشارككم مشاعر الأسى بمصابكم الأليم، نعوّل على حكمة القيادة الإيرانية في اجتياز المحنة ومتابعة مسيرة الدولة والمؤسسات ورعاية البلاد لما فيه استقرار إيران والمنطقة.

تقبّلوا منّا أسمى الاحترام".
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