بيرم يشارك في "حوار الدوحة" عن العمالة بين الخليج ودول افريقيا

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يشارك لبنان في مؤتمر "حوار الدوحة"، الذي افتتح اعماله في العاصمة القطرية الدولة، ممثلا بوزير العمل مصطفى بيرم على رأس وفد من الوزارة.ويتناول المؤتمر انتقال العمالة بين دول الخليج ودول افريقيا، ويهدف الى توفير منصة عامة للحوار بين الدول الافريقية ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان، يتم من خلالها تبادل الأفكار والخبرات الناشئة وإجراء حوار حول أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات الرامية إلى تحسين دورة العمل التعاقدي للعمالة الوافدة وترسيخ تدابير الحماية القائمة على الحقوق، ما يحقق المنفعة المتبادلة.ومن المتوقع أن يكون الحوار "وسيلة استراتيجية لتعزيز المسارات المنتظمة من خلال توفير الممارسات الأخلاقية والعادلة وضمان انتقال العمال المهاجرين من الدول الإفريقية بطريقة آمنة وقانونية ومنتظمة".ومن المقرر أن يلقي الوزير بيرم غدا كلمة لبنان ، كما أنه سيعقد اجتماعا مع وزير العمل في دولة قطر علي بن صميخ المري للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق لتبادل الخبرات بين الوزارتين.والتقى الوزير بيرم اليوم سفيرة لبنان في قطر فرح بري واطلع منها على أوضاع الجالية اللبنانية، مثنياً على ما تقدمه قطر للبنان في سبيل استقراره وإزدهاره. كما نوه بالدور الذي تلعبه السفيرة بري في هذا المجال.